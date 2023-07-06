Görme Engelli Öğretmen Adayı Hayalinden Vazgeçmiyor

Eskişehir'de görme yetisini kaybeden Fatih Demirtaş, lise ve üniversite eğitimlerini açıktan tamamlayarak tarih öğretmeni olma hayalinden vazgeçmiyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda başarılı olan Demirtaş, şu anda yardımcı hizmetli olarak görev yapıyor ve tarih öğretmeni olmak için hazırlanıyor.

Eskişehir'de görme yetisini kaybetmesinin ardından lise ve üniversite eğitimlerini açıktan tamamlayan, memuriyete de hak kazanan Fatih Demirtaş, hayalini kurduğu tarih öğretmenliği için mücadeleden vazgeçmiyor.

Odunpazarı ilçesinde yaşayan ve 15 yaşındayken lise eğitimini yarıda bırakarak bazı firmalarda çalışmaya başlayan Demirtaş'a, 16 yaşındayken göz tansiyonu (glokom) teşhisi konuldu.

Hastalığının ilerlemesi nedeniyle 2014 yılında görme yetisini tamamen kaybeden Demirtaş, bir sene sonra Konya'daki Selçuklu Mediha-Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu'nda kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimlerine katıldı.

Bu eğitim sırasında doğuştan görme engellilerle tanışan Demirtaş, onların hayat mücadelesinden ilham alarak eğitimini sürdürmeye karar verdi.

Açık Öğretim Lisesi'ne kaydolarak lise eğitimini tamamlayan Demirtaş, 2018'de girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonrası Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda yardımcı hizmetli personel olarak göreve başlamaya hak kazandı.

Bu süreçte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nü de bitiren ve pedagojik formasyon eğitimi alan Demirtaş, tarih öğretmenliği hedefine ulaşmak için eşi Ebru Demirtaş'ın da yardımıyla işinden arta kalan zamanlarda EKPSS'ye hazırlanıyor.

"Hayatıma devam etmeliydim"

Fatih Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözlerindeki sinirleri besleyen damarların tamamen kuruduğunu, rahatsızlığının tedavisinin olmadığını söyledi.

Konulan teşhis sonrasında neler yapabileceğini düşündüğünü çünkü bu şekilde hayatına devam etmemesi gerektiğine karar verdiğini anlatan Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı arkadaşlarımın tavsiyesiyle Konya'daki Selçuklu Mediha-Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu'nda 1,5 ay kabartma Kur'an-ı Kerim eğitimine katılmaya karar verdim. Hayatımın dönüm noktalarından biri orada yaşandı. Konya Tren Garı'nda beni öğretmenimin karşılayacağını biliyordum ama onun da görme engelli olduğunu bilmiyordum. İbrahim Sevinç hocama, 'Hocam, nasıl gideceğiz? İkimiz de görmüyoruz.' dedim. 'Merak etme. Koluma gir, ben seni götüreceğim.' dedi."

Demirtaş, Konya'da doğuştan görme engelli bir çok kişiyle tanıştığını dile getiren Demirtaş, onların yaşama sevincinin kendisine ilham verdiğini söyledi.

Bu süreçten sonra yapabileceklerinin farkına vardığını ve kaydolduğu Açık Öğretim Lisesi'nden 2017'de mezun olduğunu belirten Demirtaş, "Aynı yıl üniversite sınavına girdim. Örgün eğitim görme imkanım olsa da çalışmam gerektiği için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'ne yazıldım. 2018'deki EKPSS'de başarılı olarak Ocak 2020'de Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda yardımcı hizmetli personel olarak göreve başladım. Haziran 2022'de de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldum. En kısa sürede tarih öğretmeni olarak göreve başlamak istiyorum." diye konuştu.

İşinden arta kalan zamanlarda eşi Ebru Demirtaş'ın da yardımıyla EKPSS'ye hazırlandığını belirten Demirtaş, görme engellilerin de çoğu şeyi başarabileceğini sözlerine ekledi.