Görme engelli öğrenci TYT'ye sesli kitaplarla hazırlanıyor

? Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Sesli Kitap Projesi kapsamında, Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) hazırlanan görme engelli Efe Kaya İmamoğlu (18), gönüllü okuyucuların desteğiyle sınava hazırlanıyor. Efe için ders kitaplarını okuyan gönüllüler, test çözümlerinde ve deneme sınavlarında da sesli okuma desteği sağlıyor.

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Çevre Kültür ve Turizm Derneği tarafından hayata geçirilen proje ile görme engellilere destek olunuyor. Proje kapsamında gönüllüler, TYT sınavına hazırlanan doğuştan görme engelli Efe Kaya İmamoğlu'na yardımcı oldu. Efe için ders kitaplarını okuyan gönüllüler, test çözümlerinde ve deneme sınavlarında da sesli okuma desteği sağlıyor.

"EFE'NİN GELİŞİM KAYDETTİĞİNİ GÖZLEMLEDİK?

Efe'nin TYT sınavına hazırlık süreci hakkında bilgi veren gönüllü okuyucu Nurgün Karapabuç, şunları söyledi:

'Sesli kitap projesi dahilinde bir araya geldiğimiz gönüllü okuyucularla Büyükçekmece bölgesinde, belediyemiz çevresinde yaşayan görme engelli öğrencilerimize hem derslerinde faydalı olabilmek hem de kaynak kitaplarında yararlı olabilmek, onların erişemediği kitapları seslendirerek bir proje dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Görme engelli öğrencilerimiz içerisinde lise öğrencilerimiz ve üniversitede halen okuyan öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin kitaplarını seslendirdiğimiz gibi görme engelli öğrencilerimizden ilk kez bu yıl üniversite sınavına girecek öğrencimiz Efe'nin ÖSYM deneme sınavlarını da yaptık. Bugün dördüncüsünü uyguladığımız deneme sınavı birebir görme engelli öğrencilerin üniversite sınavı günü ÖSYM'nin kuralları dahilinde girecekleri sınavda nasıl uygulanıyorsa aynı şekilde uygulandı. Üçüncü deneme sınavı itibariyle Efe'nin gelişim kaydettiğini gözlemledik. Deneme sınavlarımız da Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde lise son ve mezun olan öğrencilere verilen kursların dahilinde aynı şartlarda hazırlanan kitapçıklarımız tarafından sınavımızı uyguluyoruz. Aynı şekilde Efe'nin sınav sonuçları da aynı birim tarafından değerlendiriliyor. Görme engelli bundan sonraki lisede okuyan bütün öğrencilerimizi de önümüzdeki yıl aynı şekilde sınavlarımızda görmeyi arzu ediyoruz."

'ENGELSİZ EĞİTİME VERDİKLERİ DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Efe Kaya İmamoğlu ise gönüllü okuyuculara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, 'Hem üniversite sınavı günü yaşayacağım stresi azaltıyor hem de önceden kendimi deneyebilme imkanı sağlıyorlar bana. Sınava hem evde deneme çözerek hem gönüllü okutmanlarla belirli periyodlarla denemeler yaparak. Ayrıyeten gönüllü okutmanlara kitap okutup, test okutup o okudukları testleri dinleyerek ve o testleri çözerek evde hazırlanmaya çalışıyorum. İki haftada bir, bazen haftada bir gelip deneme çözüyoruz gönüllü okutmanlarla. Her seferinde farklı okutman ayarlıyorlar ve bu durumda benim farklı sesler duyma ihtiyacımı gidermiş oluyor. Çünkü ÖSYM'deki okutmanı sonuçta ben tanımayacağım ve farklı sesler den dolayı soruları yanlış yapma olasılığımı daha azaltmış oluyor. Buraya gelmemin bana avantajı üniversite sınavı ortamını önceden deneyimlemek. O günkü stresimi daha az yaşamamı sağlamak ve sınav ortamını deneyimlemek. Büyükçekmece Belediyesi ve gönüllü okuyucularına engelsiz eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum' diye konuştu.