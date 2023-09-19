Gönül Dostları Malazgirt İlkokulu'nu Ziyaret Etti

Gönül Dostları ve İnsani Yardım Derneği, Malazgirt İlkokulu'nda öğrencilere kırtasiye yardımı yaparak etkinlik düzenledi. Öğrenciler palyaçolar eşliğinde şarkılar söyleyip yüz boyaması yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Malazgirt İlkokulu'nu ziyaret eden gönül dostları öğrencilere hem kırtasiye yardımı yaptı hem de etkinlik yaparak onları eğlendirdi.

Gönül Dostları ve İnsani Yardım Derneği Başkanı Esra Bulur ve dernek yöneticileri Malazgirt İlkokulu'nda 410 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. Hediye dağıtımından sonra bütün öğrenciler okul bahçesinde palyaçolar eşliğinde şarkılar söyleyip, yüz boyaması yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Hediye dağıtımına Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Delice Dağdeviren'de katıldı.

Dernek Başkanı Esra Bulur, depremzede öğrenciler ile bir arada olmaktan mutlu olduklarını, çanta ve kırtasiye hediye ederek, onlarla vakit geçirerek yanlarında olmak istediklerini dile getirdi.

Okul Müdürü Hanifi Yıldırım ise, dezavantajlı öğrencilerin yer aldığı okulda öğrencilere yapılan kırtasiye yardımının çok anlamlı olduğunu kaydetti. - ADIYAMAN