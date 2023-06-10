Gölyaka'da Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği Düzenlendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği'nde öğrenciler yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergiledi. Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen şenliğin aynı heyecanla devam etmesini umduklarını belirtti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği düzenlendi.

İlçe merkezinde bu yıl 5'incisi düzenlenen şenlikte, öğrenciler yıl boyunca yaptıkları çalışmaları ve el becerilerini sergiledi.

Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, yaptığı konuşmada, şenlikle ilgili bilgi vererek, "Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen şenliğimiz, umarım kesintiye uğramadan aynı heyecanla devam edecek. Şenlikte emeği geçen öğrenci, kursiyer, usta öğretici, öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ederiz." dedi.

Programa, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.