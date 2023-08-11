Gölpazarı Belediyesi tarafından açılan Yaz İngilizce Okulu'nda çocuklar öğreniyor ve eğleniyor

Gölpazarı Belediyesi tarafından ilköğretim öğrencilerin İngilizce öğreniminin artması amacıyla açılan Yaz İngilizce Okulu'nda çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor. Ücretsiz olarak devam eden kurslar sabah 09:50 başlayarak, 14:50'de sona eriyor.

Gölpazarı Belediyesi tarafından İngilizce öğreniminin artması amacıyla açılan Yaz İngilizce Okulu'nda çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Gölpazarı Belediyesi tarafından ilköğretim öğrencilerin İngilizce öğreniminin artması amacıyla açılan Yaz İngilizce Okulu'nda ilgi büyük oldu. Okulun ikinci dönemi hız kesmeden devam ederken, çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor. Ücretsiz olarak devam eden kurslar sabah 09: 50 başlayarak, 14: 50'de sona eriyor. - BİLECİK