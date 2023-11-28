Gölcük Belediyesi, TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ı Gençlerle Buluşturacak

Gölcük Belediyesi, gençlerin geleceğine yön vermek amacıyla TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ı gençlerle bir söyleşi düzenleyecek. Söyleşide Arıkan, diksiyon, beden dili ve gençler için iletişim konularında soruları cevaplayacak.

Gölcük Belediyesi, TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ı, "Diksiyon, Beden Dili ve Gençler İçin Hayatta İletişim" konulu söyleşi ile gençlerle buluşturacak.

Gölcük Belediyesi, gençlerin geleceğine yön vermek ve gelişimlerini doğru yönde etkilemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, aslen Gölcüklü olan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, "Gelecekle İletişim Diksiyon Beden Dili ve Gençler İçin Hayatta İletişim" konulu söyleşide gençlerle bir araya gelecek. 1 Aralık Cuma günü 14.30'da Kazıklı Kervansarayı Kültür yapısında düzenlenecek söyleşinin moderatörlüğünü ise gazeteci Yiğit Özcan yapacak. Söyleşide ünlü spiker Arıkan, gençlerin merak ettiği soruları cevaplayacak. - KOCAELİ