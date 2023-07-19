Gölcük Belediyesi Gençlere Pastacılık Kursu Açtı

Gölcük Belediyesi'nin açtığı GÖLMEK pastacılık kursunda eğitim gören gençler, maharetli elleriyle birbirinden lezzetli simit ve tatlı yapıyor.

Gölcük Belediyesi, gençleri hayata kazandırmak amacıyla yaz döneminde açtığı pastacılık kursunda eğitimler sürüyor. Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme El Beceri ve Hobi Kursları (GÖLMEK) bünyesinde açılan kursa katılan 12-17 yaş arası gençler cupcake, donut, cakepop ve daha birçok lezzetli tatlılın yapımını öğrendi. Öğrenciler son olarak aldıkları eğitimle simit de yaptı.

Öğrencileri tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Okullarımızın tatil dönemini meslek kursuna katılarak değerlendiren kursiyerleri can-ı gönülden kutluyor, başarılar diliyor, kurs hocamız Emine Demir'e de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KOCAELİ