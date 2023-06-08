Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yaptığı ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı. Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 231 genel kursta 4 bin 424 kişiye, 220 meslek kursunda ise 3 bin 441 kişiye eğitim verdiklerini bildirdi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yaptığı ürünlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 231 genel kursta 4 bin 424 kişiye, 220 meslek kursunda ise 3 bin 441 kişiye eğitim verdiklerini bildirdi.

Ayrıca 38 aile okulu eğitimi kursuyla 762 kişiye ulaştıklarını belirten Kaya, "24 okuma yazma kursunda 125 vatandaşımıza eğitim vererek okuma yazma seferberliğine katkı sağladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayından bu yana hem mesleki gelişim alanında hem de kişisel gelişim alanında çeşitli kurslarla yetişkin eğitimimize devam edeceğiz." dedi.

Halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin gezilmesinin ardından Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ebru sanatı uygulamasına katıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mikail Arıkan ve kursiyerler ile aileleri katıldı.