Gökçeada'da Üniversite ve Sivil Toplum İşbirliği Çalıştayı Düzenlendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, üniversite, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle yapılacak projelerin ele alındığı Gökçeada Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, sürdürülebilir yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kıyı turizmi, su sporları, organik tarım, doğal kaynakların kullanımı ve atık yönetimi gibi konular ele alındı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, üniversite, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle yapılacak projelerin ele alındığı Gökçeada Çalıştayı düzenlendi.

Gökçeada Belediyesince düzenlenen çalıştayda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ile üniversitenin yönetici ve akademik personelinin katıldığı çalıştayda, üniversite-yerel yönetim işbirliğiyle yapılacak çalışmalar ele alındı.

Üniversite ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile yapılacak projelerin de görüşüldüğü çalıştayda, Gökçeda'da sürdürülebilir yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusuna değinildi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda, kıyı turizmi, su sporları, organik tarım, doğal kaynakların kullanımı, atık yönetimi konuları da gündeme getirildi. Konu başlıklarına yönelik hazırlanacak projeler ve kaynaklar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.