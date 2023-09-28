Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, deprem sonrası yapılan onarım çalışmalarını tamamlayarak yeni eğitim dönemine hazır olduğunu duyurdu. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, yapılan çalışmalar sonucunda üniversitede risk oluşturabilecek durum olmadığını belirtti. Ayrıca, öğrencilere psikolojik destek verilmesi için çalışmalar yapıldığı da açıklandı.

GİBTÜ yeni döneme hazır

GAZİANTEP - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir üniversite kampüslerinde deprem sonrası yapılan onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Prof. Dr. Demir, üniversitede risk oluşturabilecek durum olmadığını ifade etti.

Asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu hasarlı tespit edilen GİBTÜ'de 3 adet Fakülte, 1 adet Öğrenci Merkezi, 1 adet Rektörlük İdari Hizmet Binası, 1 adet Kapalı Spor Salonu, 1 adet Kafeterya ve 1 adet İdari Hizmet binasında tadilat çalışmalarında sona gelindi.

"Pazartesi günü eğitim ve öğretime başlıyoruz"

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, 2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı'na üniversite olarak hazır olduklarını ve Pazartesi günü eğitim ve öğretime başlayacaklarını duyurdu. Demir, "Depremin bütün bölgelerde çok ciddi anlamda yansımaları oldu. Binalarda hasarlar meydana geldi. Üniversitemizde de çeşitli hasarlar oluştu ama ciddi taşıyıcı kolonlarda her hangi bir hasarımız yok. Sadece taşıyıcı olmayan duvarlarda çeşitli hasarlar oluştu. Biz bütün planlamalarımızı yaptık ve boyama, tamir çalışmalarının tamamı bütün üniversite olarak tespit edildi. Şuanda yapıldı ve bu hafta sonu itibariyle çalışmaları tamamlıyoruz. Pazartesi günü bütün kampüs olarak bir eksiğimiz olmadan eğitim ve öğretimimize başlayarak süreci tamamlamış olacağız" dedi.

"Üniversitemizde risk oluşturabilecek hiçbir durum yok"

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kontrolünde tadilat çalışmalarının sona geldiğini ve binalarda risk teşkil edecek durumun olmadığını söyledi. Öğrencilerin güvenilir bir şekilde üniversiteye girebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Demir, " Şuanda üniversitemizde risk oluşturabilecek hiçbir durum yok. Binalarımız her yönüyle mükemmel vaziyette. Hem görüntü olarak hem tamirat ve tadilat olarak, boyama olarak risk oluşturacak her hangi bir durum yok. Dolayısıyla öğrencilerimiz risksiz bir şekilde ve güvenilir bir şekilde üniversitemize gelip gidebileceklerdir." İfadelerini kullandı.

"17 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz"

Üniversitenin geçen seneye göre öğrenci sayısında ciddi artış olduğunu ve 17 ülkeden öğrencilere ev sahipliği yapacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, "Geçen sene itibariyle 2bin 800 öğrencimiz vardı. Bu sene artış gerçekleşerek 4 bin 200 öğrencimiz oldu. Bu sene uluslararası öğrenci sayımız da ciddi anlamda arttı ve şuanda 17 ülkeden öğrencimiz var. Bunu da ciddi anlamda arttırmış olduk. İnşallah uluslararası alanda da ciddi bir öğrenci profiliyle gelecek dönem itibariyle karşılaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimize psikolojik destek verilmesini de planlıyoruz"

Eğitim ve öğretimin başlamasıyla beraber öğrencilerin psikolojik destek alabileceklerini ve bunun için gerekli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir, "Öğrencilerimize psikolojik destek verilmesini de planlıyoruz. Bunu eğitim süreçleri itibariyle gerekli psikologlardan da destek alarak ve öğretim üyelerimizin tamamını da bu anlamda bilgilendirerek derslerde bunu örtülü bir şekilde işlemelerini planlıyoruz" diye konuştu.