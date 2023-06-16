Germencik'te Karne Dağıtım Töreni Yapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Mursallı Sabahat Oğuz Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde 7 bin 640 öğrenciye karneleri verildi. Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada eğitimin önemine vurgu yaparak ülkeye yararlı bireyler olarak memleketlerine faydalı olmalarını istedi. Törene Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.