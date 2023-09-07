Generation BSH Programı Genç Yetenekleri Online Buluşturdu

Üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kapılarını açan Generation BSH yetenek programının 12'ncisinde programın katılımcıları online olarak bir araya geldi. Genç yetenekler, BSH yöneticileriyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı ve şirketi yakından tanıma fırsatı buldu. Program, Türkiye için bir rol model olmayı hedefliyor.

Üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kapılarını açan Generation BSH yetenek programının 12'ncisinde programın katılımcıları online olarak bir araya geldi.

Üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kapılarını açan Generation BSH katılımcıları online etkinlikte buluştu. Genç yetenekler bir gün boyunca süren etkinlikte BSH yöneticileriyle bir araya gelerek tecrübelerini kendilerinden dinleme ve hem departmanları hem de şirketi yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca, aktivitelerle takım ruhunu yaşayan ve birbirini tanıyan gençler, BSH profesyonellerinin 'dönüşüm' odağında paylaştığı birçok farklı alandan hikayeler ile yeni bakış açıları kazandı.

"GENERATİON BSH'NİN TÜRKİYE İÇİN ROL MODEL OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

BSH Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Hüseyin Coşkun, 12 yıldır sürdürülen programla ilgili şunları söyledi:

"Bugün BSH'nin fabrika, merkez ve bölge ofislerinde Generation BSH programıyla çalışmaya başlamış, gelişim fırsatlarıyla kariyer yolculuğunda ilerlemiş ve çeşitli pozisyonlarda görevine devam eden pek çok çalışanımız var. Bu program ile yetenekli gençlerin şirketimize katılmasını sağlayarak BSH'nin kadrolarını güçlendirmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Generation BSH aynı zamanda, Türkiye için rol model olması yönünde gayret gösterdiğimiz bir sürdürülebilirlik projesi. Programa dahil olan gençlerimiz ilerleyen dönemlerde BSH kadrolarında yerlerini alıyor ve Türkiye'nin yetenek havuzunu zenginleştiriyor."

GENERATİON BSH PROGRAMI HAKKINDA

Generation BSH programına katılmaya hak kazanan öğrenciler, BSH bünyesinde çeşitli departmanlarda görev alarak, kurumsal bir ortamda çalışma fırsatı elde ediyor, gelecekte ilerlemek istedikleri alanları seçebiliyor ve bu alanlarda teorik bilgilerini pratiğe dökerek teknik yeterliliklerini geliştirebiliyorlar. 2011 yılından bu yana 52 bin öğrencinin başvurduğu programa bin 500 genç yetenek seçilerek dahil edildi. Toplamda 950 proje öğrencisi BSH Türkiye bünyesinde staj imkanı bulurken 560 genç, kadroya alınarak BSH tam zamanlı çalışanı olarak iş hayatına adım attı.

Generation BSH programına Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden öğrenciler başvuruyor. Programa en çok Mühendislik ve Bilgi Teknolojileri Bölümleri ilgi gösterirken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden de başvurular alınıyor. 2023 etapları devam eden programa bu yıl 6 bin 300 öğrenci başvurdu ve aralarından seçilen 200 genç yetenek, proje kapsamında eğitim almaya başladı.

Generation BSH yetenek programının 2024 yılı için online başvuru süreci Şubat 2024 döneminde başlayacak. Öğrenciler başvurularını BSH'nin internet sitesinden yapabilecek.