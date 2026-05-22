ANTGİAD 7. Bilgi Yarışması: Öğrenciler Kıyasıya Yarıştı

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde ANTGİAD tarafından düzenlenen "Ortaokullar Arası ANTGİAD 7. Ödüllü Bilgi Yarışması" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Hasan Fatma Çavlı Ortaokulu, Şehit Şükrü Onay Ortaokulu ve Çakırlar Ortaokulu öğrencilerinin katılım sağladığı organizasyonda gençler; bilgi, hız, dikkat, analiz ve takım ruhunu bir araya getirerek kıyasıya mücadele etti.

Yaklaşık 300 öğrencinin katılım sağladığı program; öğrenmenin heyecanını, takım ruhunu, gücünü ve ortak gelecek hayalini aynı çatı altında buluşturan anlamlı bir organizasyona dönüştü.

Salon boyunca yaşanan heyecan, öğrencilerin bilgiye duyduğu ilgiyi ve öğrenme arzusunu bir kez daha ortaya koydu. Yarışmacılar bilgi birikimlerinin yanında özgüvenlerini, ekip ruhlarını, hızlı düşünme becerilerini ve mücadele azimlerini de sahneye taşıdı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Birinci olan öğrencilere bilgisayar, ikinci olan öğrencilere bisiklet, üçüncü olan öğrencilere ise tablet hediye edildi. Program kapsamında ayrıca yaklaşık 300 öğrenciye kırtasiye ve iaşe desteği sağlandı. Bilgiyi, deneyimi, analitik düşünmeyi ve araştırma kültürünü bir araya getiren çalışmalar; geleceğe yön verecek nesillerin yetişmesine güçlü bir zemin oluşturdu.

"Bilmek muktedir olmaktır"

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada bilgi çağının merkezinde yaşadığımızı ve geleceğin en büyük gücünün düşünen insan aklı olduğunu vurguladı.

Yavaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilmek, muktedir olmaktır. Bilen insan yolunu bulur. Bilen insan üretir. Bilen insan geleceğe yön verir. Ancak bugün sadece bilgiye sahip olmak yetmiyor. Asıl mesele bilgiyi anlamak, yorumlamak ve o bilgiden yeni bilgiler üretebilmektir."

Konuşmasında gençlere araştırmanın ve sorgulamanın önemini de anlatan Yavaş, bilgiye ulaşmanın yanında fikri üretimin ve özgün fikirlerin önemine vurgu yaptı. Yavaş, "Çok kitap okumak çok kıymetlidir. Ama daha kıymetlisi, okuduklarımızdan yeni fikirler çıkarabilmektir. Farklı bilgiler arasında bağ kurabilmek, sentez yapabilmek ve yeni düşüncelerin peşinden koşabilmektir. Çünkü büyük fikirler çoğu zaman farklı bilgilerin bir araya gelmesiyle doğar" dedi.

"Merak eden çocuklar, yarının dünyasını kuruyor"

Ercan Yavaş, merak eden ve araştıran bireylerin toplumların gelişimindeki rolüne dikkat çekerek, "Biz gençlerimizin eğitim hayatında başarılı olmasını istiyoruz. Aynı zamanda merak eden, sorgulayan, araştıran ve yeni bilginin peşinden koşan bireyler olmalarını arzuluyoruz. Çünkü geleceğin dünyasında en büyük güç; doğru bilgiye ulaşabilen ve o bilgiden yeni değerler üretebilen insan aklı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Güçlü bir gelecek, güçlü nesillerle yükseliyor"

Program sonunda değerlendirmelerde bulunan ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en değerli yatırımlar arasında yer aldığını ifade ederek, "ANTGİAD olarak güçlü bir ekonominin güçlü bir eğitimle başladığına inanıyoruz. Güçlü şehirler iyi yetişmiş gençlerle yükselir. Güçlü bir Türkiye ise bilgiyle kuşatılmış nesillerle inşa edilir. Bu nedenle eğitime, gençliğe ve fikir üretmeye yapılan her katkıyı son derece kıymetli görüyoruz" diye konuştu.

Yavaş ayrıca geleneksel hale gelen bilgi yarışmasının önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlarla büyüyerek devam edeceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı