Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Tavşanlı'da Gerçekleştirildi

Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokulları arasındaki "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye Finali, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmanın finalinde, 17 ilden bölge birincisi 20 hafız öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafızlık yarışmalarının imam hatip liselerinin faaliyetleri arasında bulunduğunu söyledi.

Dünya ölçeğinde yapılan hafızlık yarışmalarında Türkiye'nin önemli dereceler elde ettiğini belirten Sezgin, şöyle konuştu:

"Hafızlık yarışması aynı zamanda kuvvetli bir hafızanın yetişmesi için çok önemli. Eğitim ve öğretimde anlayarak yorumlayarak analiz ve sentez yaparak öğrenmeli, aynı zamanda kuvvetli bir hafıza ile de alakası vardır. Bu açıdan bakıldığında çocuklarımızın hafızalarını çok kuvvetlendiren ufuklarını açan bir faaliyet, bir yarışma. Aynı zamanda inancımızın gereği Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek okumak ezberlemek ayrıca dini açıdan da sevabı gerektiren imanımızın gereği olan bir faaliyettir. Bizim kültürümüzde hafızlığın ayrı bir yeri var. Bu yarışmanın dünya ölçeğinde yarışmaları da var. Bu yarışmalarda Türkiye ciddi manada derece elde ediyor."

Kütahya Valisi Ali Çelik de Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen birbirinden değerli hafız öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuduğunu dile getirdi.

Yarışmada, lise kategorisinde İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesinden Esad Can birinci, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinden Burak Acar ikinci, Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden İbrahim Budak üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde Erzurum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulundan Alim Alacalı birinci, Amasya Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulundan Kamil Arzu ikinci, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Ortaokulundan Mustafa İbrahim Okumuş üçüncü oldu.

Yarışma sonunda derece elde eden hafız öğrenciler, ödüllendirdi.