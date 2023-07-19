Genç ilçesinde LGS başarılı öğrencilere ödül verildi
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Bingöl'ün Genç ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi. Genç Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu tarafından bisiklet hediye edildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.
Genç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, LGS'de dereceye giren Ömer Yanık, Nisa Tezer, Ravza Savaç ve Yunus Emre Aksin'i makamında ağırladı.
Görüştüğü öğrencileri tebrik eden Kaptanoğlu, onlara bisiklet hediye etti.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Eğitim