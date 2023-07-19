Genç ilçesinde LGS başarılı öğrencilere ödül verildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi. Genç Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu tarafından bisiklet hediye edildi.