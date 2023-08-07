Genç iklim elçileri Biyoçeşitlilik Müzesi'nde

ERZURUM Yakutiye Gençlik Merkezi'nin "Genç İklim Elçileri" ekolojik farkındalıklarını Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Müzesi'ni gezerek pekiştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yeşil Beceriler" projesi kapsamında, Yakutiye Gençlik Merkezi, gençlere ekolojik farkındalık kazandırmak adına iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, karbon ayak izi, sürdürülebilirlik, üretim-tüketim dengesi, çevre hakkı ve atık yönetimi gibi önemli konularda eğitimler vermeye devam ediyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençler, "Genç İklim Elçileri" ünvanını kazanarak çevre dostu bir yaşam için aydınlatıcı rol üstlenmeyi hedefliyor.

Doğadan topladıklarını ikram ettiler

Yakutiye Gençlik Merkezi eğitimlerin ardından, gençlerin bilinçlerini pekiştirmek ve öğrendiklerini pratiğe dökmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Daha önce düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği, "Genç İklim Elçileri"nin ekolojik farkındalığını toplumla paylaşma ve çevre dostu alışkanlıklarını teşvik etme fırsatı sundu. Gençler, doğadan topladıkları kuşburnu meyvelerini, ambalajlı ürünler yerine doğal ve sürdürülebilir bir seçeneği teşvik ederek AVM ziyaretçilerine ikram etmişlerdi.

Doğayı daha iyi anlamayı gördüler

Yeni bir etkinlik gerçekleştiren Genç İklim Elçileri bu kez Erzurum'da yeni kurulan ve yakında açılması planlanan Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Müzesi'ni ziyaret etti. Müze binlerce farklı türü barındırmasıyla gençleri büyüledi. Elçiler müzenin zenginliklerini keşfederken, doğanın çeşitliliğine ve önemine bir kez daha şahitlik ettiler. Müze yetkilileri, Genç İklim Elçileri'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, gençlerin ekolojik farkındalığını artıran bu tür inisiyatifleri desteklemenin önemine vurgu yaparak, "Gençlerin doğayı daha iyi anlayarak çevre sorunlarına karşı bilinçli bir şekilde hareket etmelerinin geleceğin sürdürülebilirliği açısından kritiktir" dediler.

Gençlere biyoçeşitlilik farkındalığı

Yakutiye Gençlik Merkezi'nden Gençlik Lideri Mehmet Emin Daş, Genç İklim Elçileri'nin etkinliklere olan katılım ve ilgisinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, geleceğin çevre bilincine sahip liderlerinin yetişmesine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirtti. Aynı zamanda bu fırsatı kendilerine sunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Biyoçeşitlilik Müzesi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Irmak'a ve tüm müze yetkililerine teşekkür eden Daş, "Artık hava sıcaklıkları, iklim değişikliği ile mücadele etmenin bir zorunluluk olduğunu bize anlatıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu konuda yoğun çalışmaları var. Bizler bunu en iyi gençlerle başarabileceğimizi düşünüyoruz. Ekolojik okuryazarlık eğitimlerimizde gençlere biyoçeşitliliğin öneminden bahsediyoruz. Ülkemiz ve yaşadığımız coğrafya, biyoçeşitlilik açısından dünyanın en önemli bölgelerinden biri. Bu gerçeği gençlere anlatmak bizim görevimiz. Bu nedenle bugün buradayız." şeklinde konuştu.

"Aldığımız bilgiler bizim için kıymetli"

Katılımcılardan Ahmet Bedirhan Kasal ise "Ekolojik okuryazarlık eğitimlerinde aldığımız bilgiler, çevre konusunda daha duyarlı bireyler olmamızı sağladı. Genç İklim Elçileri olarak çevremizdeki insanlara öğrendiğimiz bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Bugün burada öğrendiğimiz bilgilerden çok etkilendik. Türkiye ve özellikle Erzurum, tür çeşitliliği açısından dünyada çok önemli bir konuma sahipmiş. Bu bilgileri bilmeden kıymetini de bilemiyorduk, maalesef. Ben öncelikle bu gezinin düzenleyicisi olan Yakutiye Gençlik Merkezi'ne ve daha sonra da bu müzeyi Erzurum'a kazandıranlara çok teşekkür ediyorum. Burada çok değerli bir hazine yatıyor. Umuyorum ki halka açıldıktan sonra burası ziyaretçilerle dolup taşacaktır." dedi.

Yakutiye Gençlik Merkezi'nin ve Genç İklim Elçileri'nin özverili çalışmaları, gelecek nesillerin daha duyarlı ve çevre bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaya devam edeceği belirten eğitmenler, yakın gelecekte yapılacak diğer etkinliklerle birlikte "Genç İklim Elçileri", çevre konusunda toplumsal farkındalığı artırmaya ve çevreye saygılı bireyler olarak örnek olmaya devam edeceğini ifade ettiler.