Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması Ayasofya'da Düzenlendi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması"nda, Türkiye genelindeki Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrenciler yarıştı. Minbere çıkıp hutbe okuyan öğrenciler arasında jüri tarafından yapılan puanlamada, İstanbul Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bilal Taha Aydın birinci oldu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması"nda, Türkiye genelindeki Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrenciler yarıştı.

Minbere çıkıp hutbe okuyan öğrenciler arasında jüri tarafından yapılan puanlamada, İstanbul Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bilal Taha Aydın birinci, Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Bilal Aktaş ikinci, Erzurum 3 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Enes Cuya üçüncü oldu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, burada yaptığı konuşmada, güzel konuşmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Sezgin, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetin "Burada ne yaparsanız yapın en güzelini yapın." anlamına geldiğini belirterek, "Dolayısıyla hitabetin de iletişimin de muhaberenin de en güzeli elbette çok güzel bir şeydir." dedi.

"Bu yarışmaların nesillerimiz için faydalı olduğuna inanıyorum"

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, yüce kitap Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden birinin, Allah yoluna, hikmetle, güzel öğütle ve en güzel şekilde mücadele ederek davet görevi olduğunu söyledi.

Kürsülerden, minberlerden, insanlara Cenabıhak'kın emirleri olan Kur'an ahkamını ve Peygamber Hazreti Muhammed'in sünnetini anlatmak gibi bir görevle vazifeli olduklarını ifade eden Arpaguş, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla genç nesillerimizi de imam hatip liselerimizde, ilahiyat fakültelerimizde, o hizmete hazırlamak gibi bir sorumluluk alanımız var. Bunlardan birisi de uzun yıllardan beri yapılagelen güzel Kur'an-ı Kerim okuma yarışmalarımız ve hutbe yarışmalarımız. Bir yarışma havasında değil belki ama elimizdeki malzemeyi değerlendirme ve görme açısından, gençlerimize bir şevk ve iştiyak verme açısından düzenlenen ve güzel bir haslet olarak gelenek haline gelmiştir. Bu yarışmaların bizler için nesillerimiz için faydalı olduğuna inanıyorum, devamını diliyorum. Genç kardeşlerimiz heyecanlılar mutlaka. Onlara sükunetle inşallah bu vazifeyi ifa etmelerini diliyorum."

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığının, kaybedeni olmayan yarışma düsturuyla hayata geçirdiği çok önemli mesleki yarışmalar içinde özel bir anlamı olan "Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması"nı gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduğunu belirtti.

Yarışmanın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenmesi dolayısıyla insanların duygu dünyasının çok farklı olduğunu dile getiren Yazıcı, ecdada ve burayı tekrar ibadete açan devlet büyüklerine şükranlarını sundu. Yazıcı, "İnşallah burası ilelebet Müslümanların çok önemli bir mabedi olarak fonksiyonunu yerine getirecek." dedi.

Yarışmanın, hayırla başlayan ve sonu hayırla bitirecek olan çok güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen Yazıcı, şunları ifade etti:

"Bu çerçevede, geleceğin önderleri ve imamları olacak gençlerimiz için çok önemli bir yetişme dönemi imam hatip liselerimizde aldıkları bu eğitim. Bunu destekleyecek çok önemli bir çalışma da aslında bu tür mesleki yarışmalarımız. Gençlerimiz, yarınlara hazırlanırken onları en donanımlı şekilde gerek ülkemizde, gerekse dünyadaki gelişmelerle çok yönlü olarak hazırlamak, onları yarınlarda buluşturmak için en iyi aracın eğitim olduğuna yürekten inanıyoruz. Bunlar içinde imam hatip okullarımız da ayrı bir yer tutuyor. Bu bağlamda alınan eğitimin taçlandırıldığı çok önemli bir alan hutbe yarışmaları ve onu destekleyen diğer yarışmalarımız."

"Bizim nazarımızda her gencimiz kıymetli ve birincidir"

Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, 1700'ü aşkın imam hatip lisesinde, 3 bine yakın imam hatip ortaokulunda yıllardan bu yana pek çok çalışma yapmak suretiyle çocukların, gençlerin bir taraftan ders başarılarını artırdıklarını diğer taraftan da sosyal, kültürel ve benzeri çalışmalarla şahsiyetlerini yetiştirme, inşa etme ve geliştirme anlamında gayret gösterdiklerini belirtti.

İmam hatip gençliğinin Türkiye genelinde yaptığı tüm çalışmaların sportif, kültürel ve mesleki alanlardaki faaliyetlerde öne çıkmasının, güzel birliktelikler yapmasının çok kıymetli olduğunu dile getiren Gül, "10 yavrumuzu dinleyeceğiz. Mecburiyetten dolayı dereceye girenleri belirleyeceğiz ama bizim nazarımızda her gencimiz kıymetli ve birincidir." dedi.