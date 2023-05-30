Gemlik Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık yerleşkesine öğrenci merkezi inşa ediyor

Gemlik Belediyesi'nin Borusan Kocabıyık Vakfı iş birliğiyle Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık yerleşkesine inşa ettiği öğrenci merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Gemlik Belediyesi tarafından Asım Kocabıyık Kampüsü içerisine yapılan öğrenci merkezinde inşa çalışmaları sürüyor. İki katlı öğrenci merkezi, 900 metrekare taban alanından oluşuyor ve içerisinde kafeterya, 2 adet 250 kişilik amfi ve kütüphane barındırıyor.

Eğitime katkılarının devam edeceğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Gemlik Belediyesi olarak ilçemizin eğitim hayatına katkımız üç yaşından başlayıp 20'li yaşlara kadar devam ediyor. Sosyal yaşam merkezimizde hayata geçirdiğimiz emsallerinden çok uyguna ve geniş alanıyla hizmet veren uğur böcekleri kreşimiz dün itibarıyla tüm kayıtlarını doldurdu. Her yıl okula başlayan çocuklarımıza verdiğimiz kırtasiye destekleri sayesinde tüm çocuklarımız eşit bir şekilde eğitim ve öğretim hayatına adım atıyor. Liselerimizde spor sahaları yapıyoruz. Üniversitemiz için ise öğrenci merkezimizi inşa ediyoruz. Merkezimizin üniversite öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Borusan Kocabıyık Vakfı ve belediyemizin ortak gayretleriyle proje haline gelen ve inşaat çalışmalarını aralıksız sürdürdüğümüz öğrenci merkezimiz 900 metrekare taban alanı ve 2 bin 100 metrekare inşaat alanından oluşuyor. İçerisinde 250 öğrenci kapasiteli iki amfi, öğrencilerin ihtiyaçlarını giderebileceği kafeteryası ve kütüphane alanı bulunuyor. Çağdaş mimarisi ve körfez manzarasıyla bu merkez, öğrencilerin eğitim hayatına yeni bir soluk kazandıracak."