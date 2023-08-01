Gediz Organize Sanayi Bölgesi ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası, Yunus Emre Proje Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Bağış Yaptı

Kütahya'nın Gediz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 5 firma ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odasının katkıları ile Yunus Emre Proje Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapılan bağışlar sayesinde okulda üretimlerin başladığı öğrenildi. Okul Müdürü Mustafa Aslan, bağışların okula katkısını ve öğrencilerin üretimlerini açıkladı.

Kütahya'nın Gediz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 5 firma ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odasının katkıları ile Yunus Emre Proje Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapılan bağışlar sayesinde okulda üretimlerin başladığı öğrenildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Mustafa Aslan, "Gediz Sanayicileri okulumuza 300 bin liralık makine, teçhizat alımında katkı sağladılar. Eksikliklerini tamamlayan öğretmen ve öğrencilerimiz döner sermaye çerçevesinde çeşitli mamullerin imalatını gerçekleştirdiler" dedi.

Aslan, "Gediz Belediyesi'nin otobüs durak imalatı, bank ve halı saha yapım işleri ile ulusal bir mobilya firmasının 50 bin adet baza demir aksamı yapım işini aldılar. Bu durum bizleri fazlasıyla mutlu etti. Sene sonuna kadar ciromuzu 2 milyon lira olarak hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Makine teçhizat alımında katkı sağlayan firmalara ve Gediz Ticaret Sanayi Odasına teşekkür eden Aslan, "Öğrencilerin uygulayarak öğrenmesi, hem Gediz sanayisine kaliteli ara eleman yetiştirmesi hem de Gediz ekonomisine katma değer artısı açısından çok önemli diyerek okulumuz döner sermayesine belediyenin ihtiyaç duyduğu üretimleri yaptırması konusunda bizlere destek olan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a ayrıca teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA