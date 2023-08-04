Gediz Belediye Başkanı Öğrencilerle Kahvaltıda Buluştu

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, LGS sınavında başarılı olan öğrencilerle kahvaltıda buluştu.

Öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Akçadurak; "Gediz'de LGS sınavlarında gösterdikleri başarı ile ailelerinin yüzünü güldürerek şehrimiz için bir gurur vesilesi olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Akçadurak program sonunda öğrenciler için hazırlanan hediyeleri takdim ederek, toplu hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

Gediz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Belediye Meclis Üyeleri, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Tosunoğlu ve öğrenciler katıldı. - KÜTAHYA