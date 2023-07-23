Eskişehir'de düzenlenen KPSS sınavına geç kalan öğrenciler, son anda koşarak sınav salonuna girebildi. Birçok aday ise kapılar kapanmadan içeri giremedi.

Geç kalan adaylar koşarak sınav salonlarına geldi

Eskişehir'de KPSS heyecanı başladı

ESKİŞEHİR - Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geç kalan onlarca öğrenci, koşarak geldiği sınav salonuna son anda girebildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 10.15'ten itibaren başladı. Eskişehir'den de sınava girecek olan binlerce memur adayı, sınav salonlarının yolunu tuttu.

Sınava geç kalan onlarca aday sınav salonlarının bulunduğu binalara koşarak geldi. Maratonları aratmayan koşu yarışında birçok aday son dakikada binaya giriş yaptı. Kapılar kapandıktan sonra binaya gelenler ise içeri giremedi.