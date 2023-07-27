Üye Girişi
Haberler

Gazipaşa'da Hafızlık Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Eğitim Haberleri

Gazipaşa İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hasan Peker Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gazipaşa'da Hasan Peker Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gazipaşa İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hasan Peker Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan ve eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler için Gazipaşa İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde mezuniyet programı düzenlendi. Kursta hafızlığını tamamlayan öğrenciler, hafız adayları ve aileleri ile dolu dolu bir program düzenlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Hasan Peker Gazipaşa Hisarcık Gençlik Eğitim Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title