Gazipaşa'da Hafızlık Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Gazipaşa'da Hasan Peker Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gazipaşa İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hasan Peker Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan ve eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler için Gazipaşa İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde mezuniyet programı düzenlendi. Kursta hafızlığını tamamlayan öğrenciler, hafız adayları ve aileleri ile dolu dolu bir program düzenlendi. - ANTALYA