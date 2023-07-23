Gaziosmanpaşa Belediyesi Üniversite Tercih Sürecinde Gençlere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, üniversite tercih sürecinde gençlere, uzman rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başladı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, gençleri her zaman olduğu gibi bu kritik süreçte de yalnız bırakmadı. Üniversite adaylarının, tercihlerini doğru ve bilinçli bir şekilde yapmalarına destek olmak amacıyla Gaziosmanpaşa Meydanı ve Küçükköy Saat Kulesi yanında YKS tercih danışma noktaları kuruldu.

Tercih danışma noktaları, 4 Ağustos'a kadar gençlerin hizmetinde

Gaziosmanpaşa Belediyesi tercih danışma noktalarında rehber öğretmenler, gençlere YKS puanı, başarı sıralaması, üniversite kontenjanı ve ilgi alanları gibi kriterler doğrultusunda tercih danışmanlık hizmeti sunuyor. Öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgiler veren rehber öğretmenler, doğru tercih için tüm detayları göz önünde bulundurarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Tercih danışma noktaları, 4 Ağustos tarihine kadar 10.00-18.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. - İSTANBUL