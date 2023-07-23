Gaziosmanpaşa Belediyesi Üniversite Tercih Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, üniversite tercih sürecinde gençlere, uzman rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Tercih danışma noktaları, 4 Ağustos'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, üniversite tercih sürecinde gençlere, uzman rehber öğretmenler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, üniversite adaylarının, tercihlerini doğru ve bilinçli bir şekilde yapmalarına destek olmak amacıyla Gaziosmanpaşa Meydanı ve Küçükköy Saat Kulesi yanında YKS Tercih Danışma Noktaları kurdu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Tercih Danışma Noktalarında rehber öğretmenler, gençlere YKS puanı, başarı sıralaması, üniversite kontenjanı ve ilgi alanları gibi kriterler doğrultusunda tercih danışmanlık hizmeti sunuyor.

Öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgiler veren rehber öğretmenler, doğru tercih için tüm detayları göz önünde bulundurarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor.

Tercih danışma noktaları, 4 Ağustos'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.