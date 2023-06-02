Gaziemir Belediyesi, 8. sınıf öğrencilerine psikodrama temelli kaygı yönetimi eğitimi veriyor

Pozitif Yaşam Merkezi'nde ihtiyaç duyan yurttaşlara Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti sunan Gaziemir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na girecek 8. sınıf öğrencileri ile "Psikodrama Temelli Kaygı Yönetimi" konulu grup çalışması yapıyor.

Pozitif Yaşam Merkezi'ne yapılan çocuk, ergen ve ebeveyn görüşmelerinde sıklıkla başvuru konusu olan stres ve kaygı yönetimi hakkında daha fazla öğrencinin bilinçlenmesi ve kaygı yönetimi konusunda becerilerini artırması için 24 kişilik öğrenci gruplarıyla psikodrama temelli grup çalışmaları yapıldı. Psikodrama Temelli Kaygı Yönetimi konulu grup çalışmasına katılan 8.sınıf öğrencileri, başarı ve sınav olgusunun olumsuz etkileri hakkında farkındalık kazanırken, rahatlama ve baş etme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Psikolog Deniz Bağdaş ile Psikolog Kübra Deniz tarafından uygulanan programla, çocuk ve gençlerin sorunlarına yönelik çözüm yöntemlerini psikodrama grubu içinde prova etmesi sağlanarak, gerçek hayatta bu davranışları daha kolay uygulayabilir hale gelmelerine katkı sağlandı.

Sınav öncesinde ve sırasında birçok öğrencinin kalp çarpıntısı, titreme, zihin karmaşası gibi birtakım bedensel yakınmalar ve yoğun kaygı yaşayacağına dikkat çeken Psikolog Deniz Bağdaş, Pazar günü sınava girecek öğrencilere şunları söyledi:

"Sınav sadece belirli bir sürede ve konu hakkında kazanılan bilgilerinizin ölçümüdür. Sonuç puanınızın düşük gelmesinin sizi başarısız veya kötü bir duruma sokacağını düşünmeniz sadece kaygınızın artmasına sebep olur. Sınav sadece bilginizi ölçer, kişiliğinizi değil. Sizin becerileriniz ve potansiyeliniz bir sınav puanına sığdırılamaz. Siz iyi ya da kötü, başarılı ya da başarısız olmanın çok ötesindesiniz."