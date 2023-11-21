Gaziantep'te Okul Servis Araçları Denetlendi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. Jandarma ekipleri 337 okul ve çevresinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Servis araçlarının zorunlu unsurlarını kontrol eden ekipler, trafik kurallarına uymayan 21 sürücüye toplam 36 bin 842 TL idari para cezası kesti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. Jandarma ekipleri 337 okul ve çevresinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, servis araçlarını durdurarak sürücü ve öğrencileri güvenli yolculuk hakkında bilgilendirdi. Servis araçlarının ruhsat, sigorta, muayene, emniyet kemeri, koltuk sayısı, sürücü belgesi, servis izin belgesi, yangın tüpü, ilk yardım çantası gibi zorunlu unsurlarını kontrol etti. Yapılan sorgulamalar sonucunda, trafik kurallarına uymayan 21 sürücüye toplam 36 bin 842 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, 4 servis aracı trafikten men edildi. - GAZİANTEP