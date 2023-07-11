Gaziantep'te EkoKahraman yaz kursları devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen EkoKahraman yaz kursları, 8-13 yaş arasındaki çocuklara çevre bilinci aşılamaya devam ediyor. Çocuklar, iklim değişikliği, habitat kaybı ve çevre kirliliği gibi konularda bilinçlendiriliyor ve atölye çalışmalarıyla pratik yapma imkanı buluyor.

Gaziantep'te 8-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik "EkoKahraman" yaz kursları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz kursunda çocuklar iklim değişikliği, habitat kaybı, çevre kirliliği gibi insan kaynaklı çevresel sorunlar hakkında bilinçlendiriliyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na bağlı "Ekolojik Bina"da yaz boyu devam edecek eğitimlerde çocuklara hava, su, toprak, iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konularında özel etkinliklerle bilgiler veriliyor.

Çocuklar öğrenmiş oldukları bilgileri atölye çalışmalarıyla teorik anlatımın yanı sıra pratik yapma imkanı buluyor.

Atölye çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren eğitmen Elif Gürsoy, çalışmaların anaokulu çağından lise gruplarına kadar yapıldığını belirterek, "4 hafta süren programda her hafta farklı öğrenci grupları geliyor. Şu an ciddi bir küresel ısınma yaşıyoruz. Çocuklara her gün hava, su, toprak ile ilgili her gün yeni bir konuyu ele alarak günlük yaşamda neler yapabileceklerini eğlenerek öğretiyoruz. Amacımız çocukları daha bilinçli hale getirip çevreyi koruyan birer birey olmaları. Çocuklar çok keyif alıyor bizde çok keyif alıyoruz, onların öğrendiği her şey bizim için çok değerli yeşil şehir Gaziantep için yeşil nesil çocuklar yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.