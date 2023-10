Gazi Üniversitesi, Metaverse Teknolojisiyle Sanal Dünyada Eğitim Vermeye Başladı

Gazi Üniversitesi'nden sanal evrende eğitim

ANKARA'da Gazi Üniversitesi tarafından 3 boyutlu sanal evrenler anlamına gelen metaverse teknolojisi ile 'GaziVerse' platformu kurularak, öğrencilere sanal dünyada eğitim verilmeye başlandı. Metaverse ortamında ilk dersi, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, dijital avatarıyla verdi.

Gazi Üniversitesi, sanal gerçeklikle fiziksel gerçekliği birleştirip alternatif bir dijital dünya sunan metaverse ortamında, 'GaziVerse' platformu kurdu. Temelleri 2022'de atılan projede, alanında uzman araştırmacılar, idari personeller ve öğrenciler yer aldı. Proje ekibinin yoğun çalışması sonucu tamamlanan GaziVerse projesi, ilk kez bu dönemin açılışında kullanıldı. Sanal dünyadaki ilk dersi, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız verdi. Rektör ve öğrencilerin dijital avatarlarıyla katıldığı ders, okulun sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Projeyle Gazi Üniversitesi'nin dijital ikizinin oluşturulacağı belirtildi.

'GELECEĞİN İŞ DÜNYASINI ŞEKİLLENDİRECEK TEKNOLOJİLER'

Prof. Dr. Musa Yıldız, bu yıl yeni nesil bir açılış yapmak istediklerini ve bu noktada da metaverse teknolojisini kullandıklarını belirterek, "Özellikle küresel salgın döneminde Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezimiz (GUZEM) çok büyük tecrübeler edindi. Orada çalışan çok güçlü bir ekibimiz var. Merkezimizin bünyesinde yer alan uzman kadromuz bu tür yenilikçi teknolojilerin kullanımında kendilerini geliştirmeye gayret göstermektedirler. Bu arkadaşlarımızın destekleriyle biz bu açılış dersini gerçekleştirmiş olduk. Sanal gerçeklik, Web3, blokzincir, metaverse gibi teknolojileri geleceğin iş dünyasını da şekillendirecek teknolojiler olarak görmekteyim. Artık bundan sonraki süreç içerisinde gerçek ortamın yanı sıra daha çok sanal ortamda birçok çalışma yapılıyor. Biz de gelecekte ortaya çıkacak gelişmeleri daha önceden fark edip ayak uydurmak için, en azından gençlerimizin yaşayacakları dönemlerdeki teknolojiyi şimdiden tecrübe edebilmeleri için bu çalışmaları yapıyoruz" dedi.

'KÖKTEN DEĞİŞİKLİĞİN ÖNÜNÜ AÇACAK BİR GİRİŞİM'

Türkiye'de böyle bir uygulamanın eğitimde kullanılması noktasında da ilk olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, sanal gerçekliğin ve metaverse uygulamalarının eğitimin her alanında kullanılabileceğini kaydederek, "Yani laboratuvar ortamı olsun, hastanedeki anatomi dersinde olsun, coğrafya dersinde olsun, aklınıza gelen bütün derslerde siz bu sanal ortamı kullanarak öğrenciyi yetiştirebilirsiniz. Çok büyük harcamalar yapıp, anatomi dersindeki öğrencilere kadavra bulmanız gerekiyor, onların üzerinde çalışmaları gerekiyor. Ama bu teknolojilerle siz onlara sanal ortamda o kadavradaki uygulama yapabilecekleri bütün alanları 3 boyutlu olarak sunabiliyorsunuz. Öğrenciler sanal ortamda, normal ortamdan daha derin noktaları inceleme imkanları buluyorlar. Diyelim ki coğrafya; örnek veriyorum Norveç'i anlatmak istiyorsunuz, öğrenci Norveç'in her tarafını adım adım gezip, oraları gözleme imkanı buluyor. Dağlarıyla, tepeleriyle, yeşillikleriyle birlikte sanal ortamda daha çok inceleme imkanı oluyor öğrencilerin. Haritada her şey dümdüz olarak görünüyor. Orada öğrenci; tepeleri, dağları, ovaları, yaylaları çok fazla hissedemiyor ya da yer altı kaynaklarını göremiyor. Ama siz bu teknolojiyle bir ülkenin her şeyini rahatlıkla gösterebiliyorsunuz. GaziVerse projesi eğitimde kökten değişikliklerin önünü açacak bir girişim olacak" ifadelerini kullandı.