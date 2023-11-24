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GAÜN Rektörü Gazetecilerle Buluştu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek, üniversitenin yatırım ve çalışmalarını anlattı. Özaydın, üniversitenin bütçesini sağlıklı kullanmaya çaba gösterdiklerini ve önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Güneş enerji santrali kurduklarını ve kütüphane yapacaklarını söyleyen Özaydın, çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.