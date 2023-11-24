GAÜN Rektörü Gazetecilerle Buluştu
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek, üniversitenin yatırım ve çalışmalarını anlattı. Özaydın, üniversitenin bütçesini sağlıklı kullanmaya çaba gösterdiklerini ve önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Güneş enerji santrali kurduklarını ve kütüphane yapacaklarını söyleyen Özaydın, çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, kentteki gazetecilerle buluştu.
Özaydın, Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen programda kentteki gazetecilerle bir araya gelerek, üniversitenin yatırım ve çalışmalarını anlattı.
Üniversite bütçesinin sağlıklı kullanmaya çaba gösterdiğini ifade eden Özaydın, "Üniversitemizde önemli çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde güneş enerji santrali kurduk, gelir elde edeceğiz. Bunun yanı sıra üniversitemize kütüphane yapacağız. Önümüzdeki süreçte kütüphanenin temelini atacağız." dedi.
Özaydın, çalışmalara devam edeceklerini anlattı.