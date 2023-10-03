GASMEK eğitimleri ile meslek sahibi oldular

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda bilgisayarda hızlı klavye kullanımı eğitimi alan 36 kursiyerler yapılan sınavda başarı göstererek meslek sahibi oldu.

Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı tarafından yapılan zabıt katipliği uygulamalı klavye sınavında üstün başarı gösteren GASMEK kursiyerleri ücretsiz olarak almış oldukları klavye eğitimi sayesinde istihdam imkanı buldu.

"Büyükşehir belediyesi olarak hedefimiz gençleri donanımlı yetiştirerek meslek sahibi yapmak"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. M. Abdullah Aksoy sınavı kazanan GASMEK öğrencilerini tebrik ederek, "Bugün bu sevinçli haberi aldık bütün öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. 2015 yılında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile birlikte GASMEK'leri kurduk. Şu an GASMEK'lerde binlerce gencimiz farklı branşlarda eğitim görüyorlar. Gerek üniversiteye hazırlık olsun gerek kişisel gelişim olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak bizim buradaki hedefimiz istihdama katkı sağlamak amacıyla gençlerimizi yetiştirmek. Hızlı klavye kullanma kursumuz, burada sınav olundu ve 36 gencimiz, GASMEK'lerden eğitim gören gençlerimiz, adliyelere zabıt katipliği yapmak üzere sınavları kazandılar. Hem emek veren hocalarımızı hem de bu başarıyı elde eden kursiyerlerimizi tebrik ediyoruz. İşin başındalar. İnşallah bundan sonraki başarıları daim olur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi iyi yetiştirmek, donanımlı yetiştirmek meslek sahibi yapmak ve iş imkanı sunabilmek hedefimiz. Bugün bu sevinci gençlerimizle yaşıyoruz, mutluyuz" dedi.

Kurumda öğretmenlik yapan Mehmet Kürşat Yılmaz ise kursa katılım sağlayan birçok öğrencinin hedefine ulaştığını belirterek, "2022-2023 yılında başlayan kurslarımıza katılan kursiyerlerimizi yaklaşık 2 ay süren eğitimle zabıt katipliği sınavlarına hazırlıyoruz. Buraya başvuru yapan kursiyerlerimizin çoğu başarıya ulaştı ve memur olarak atındılar. Bize bu imkanları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve kurum müdürlerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kursiyerler zorlu sınavı GASMEK eğitimleri sayesinde geçti

Daha önce kendi imkanları işe iş sahibi olmaya çalıştığını söyleyen Furkan Dağcı da, "İş dünyasında var olmaya çalıştım kendi imkanlarımla ama olmadı. Sonrasında GASMEK ile tanıştım. İmkanlar burada çok iyiydi. Hocalarımız eğitim akademisi sayesinde kendimi geliştirerek zabıt katibi olarak atandım emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Aldığı eğitimler sayesinde iş sahibi olduğunu dile getiren 24 yaşındaki Zeynep Çelik, "Gaziantep Adliyesi'nde zabıt katibi olarak atandım. Böyle bir kurumu bizlere kazandırdığı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Hocalarımız çok güzel eğitimler verdi. Burası bambaşka bir kurum. Sınav öncesi tatbikatlar yaptılar bizi sınava hazırladılar, ilgileri çok iyiydi destek verdiler. Aldığım sertifika ve eğitimler sayesinde işimin başına geçiyorum artık" şeklinde konuştu.

Önce klavyede istediği seviyeye gelemediğini belirten Nimet Gökçayır yaşadığı süreçle ilgili olarak, "22 yaşındayım bu yıl Gaziantep Adliyesine zabıt katibi olarak atandım öncellikle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederim. Sonrasında buradaki hocalarıma çok teşekkür ederim. Ben klavyede kendimi daha önce hiç geliştiremiyordum sonrasında GASMEK'deki klavye kurslarına katıldım ve en güzel şekilde bu adımı attım bu yıl da atanmak nasip oldu" diye konuştu.