Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi, Samsun'da Kadın Girişimci Akademisi düzenliyor

Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin yeni eğitimi Samsun'da düzenlenecek. Akademi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğündeki TOBB Samsun Kadın Girişimciler kurulu desteğiyle 26 Ekim 2023 tarihinde başlayacak.

Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin yeni eğitimi Samsun'da düzenlenecek.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğündeki TOBB Samsun Kadın Girişimciler kurulu desteğiyle 26 Ekim 2023 tarihinde başlayacak.

26 Ekim-17 Kasım 2023 tarihleri arasında sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'ne katılmak isteyen Samsunlu kadın girişimcilerin 24 Ekim 2023 tarihine kadar https://www.garantibbvakadingirisimci.com/ adresinden başvuru yapması gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda fiziki ortamda ayrıca online olarak da verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılacak.

Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.