Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Kadın Girişimci Akademisi Erzincan'da Başlıyor

Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nce (BÜYEM) hayata geçirilen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin yeni eğitimi Erzincan'da yapılacak.

Garanti BBVA açıklamasına göre, kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle 4 Aralık'ta başlayacak.

28 Aralık'a kadar sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek akademiye katılmak isteyen Erzincanlı kadın girişimcilerin 1 Aralık'a kadar "https://www.garantibbvakadingirisimci.com/" internet adresinden başvuru yapması gerekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilecek eğitimlere, çevrim içi katılmak da mümkün olacak.

Eğitimlerde, dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılacak.

Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler BÜYEM tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.