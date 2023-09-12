GAP İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Adıyaman'da yeni eğitim öğretim yılına başladı

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle GAP İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Mevlana İlkokulunda düzenlenen programa katıldı. Programda öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen Maral, okul çantası ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere takdim etti.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle GAP İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Mevlana İlkokulunda düzenlenen programa katıldı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli'nında katıldığı programda GAP İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, yeni eğitim öğretim yılında, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve GAP İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral tarafından GAP idaresince temin edilen okul çantası ve kırtasiye malzemeleri Mevlana İlkokulundaki öğrencilere takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Başli, GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN