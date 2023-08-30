Fransa'da Ferace Giyimi Yasaklandı

1. Paris'ten çeşitli görüntüler

Fransa, 4 Eylül'de başlayacak eğitim-öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin abaya olarak bilinen ve tüm vücudu örten geleneksel ferace tipi uzun elbiseler giymesini yasakladığını duyurdu.

Eğitim Bakanı Gabriel Attal Pazar günü TF1 televizyonuna verdiği demeçte Fransız okullarında artık ferace tipi elbiseler giyilmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Attal, tartışmalı bir konu olan feraceye ilişkin olarak okul yöneticilerinin uygulaması için "ulusal düzeyde net kurallar" koyma niyetini vurguladı.

Bakan, son birkaç aydır ferace tipi elbiseler giyilmesiyle ilgili olaylardan kaynaklanan tartışmaların odağındaydı.

"Bu konuyla ilgili kişisel tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Çocukken haç kolye takmam yasaktı. Yani öğrenciler arasında adaletsizliği önlemek amacıyla okul içinde bir mevzuat varsa, o zaman her türlü dini sembol kaldırılmalıdır."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor.(XHTV)