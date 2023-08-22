FLO, Okula Dönüş Koleksiyonu ile Çocuklara Renkli Bir Deneyim Sunuyor

FLO, yeni okul dönemini çocukların deneyimine renk ve eğlence katacak özel bir koleksiyon ile karşılıyor. Çocukların eğitim yolculuğunu renklendirmek ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için sunulan özel koleksiyon, çocuklara tarz sahibi bir görünüm sunarken, ayakkabı kutuları üzerinde yer alan eğlenceli oyunlar ise onları büyülü bir öğrenme deneyimine davet ediyor.

FLO, yeni okul dönemini çocukların deneyimine renk ve eğlence katacak özel bir koleksiyon ile karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Twentify tarafından gerçekleştirilen "Çocuk Ayakkabı Kullanım ve Tutum Araştırması"na göre "annelerin bir numaralı tercihi" olan FLO, yeni "Okula Dönüş Koleksiyonu" ve "Oyunlu Ayakkabı Kutuları" ile "heyecan verici" bir döneme hazır.

Çocukların eğitim yolculuğunu renklendirmek ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için sunulan özel koleksiyon, çocuklara tarz sahibi bir görünüm sunarken, ayakkabı kutuları üzerinde yer alan eğlenceli oyunlar ise onları büyülü bir öğrenme deneyimine davet ediyor.

"Okula Dönüş Koleksiyonu"nda kız çocuklar için okul kıyafetleriyle en çok tercih edilen siyah, beyaz, pembe gibi renklerde babet ve sneaker modelleri yer alıyor. Bu modelleri kalın taban, cırt cırt ve miniklerin sevdiği lisanslı karakterler süslüyor.

Erkek çocuklar için sunulan ve sade tarzıyla dikkati çeken cırt cırtlı ve birbirinden rahat sneaker modelleri ise çocukların adımlarına enerji katıyor. Okula rahat ve havalı ayakkabılar ile adım atmak isteyen çocuklar, FLO'nun "Okula Dönüş Koleksiyonu"nda yer alan geniş ürün yelpazesiyle öğrenme yolculuğunu renklendiriyor.

Çok sayıda markanın yer aldığı "Okula Dönüş Koleksiyonu" dünyaca ünlü karakterler olan Spiderman, Batman, Frozen ve Elsa lisanslı ürünleri ve okul alışverişlerinin tamamlayıcısı olan çanta, kalemlik, su matarası gibi yüzlerce ürün seçeneği ile çocukları bekliyor.???????