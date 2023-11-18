Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Anadolu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Eskişehir'de, Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Murad Elmuhandis ve beraberindeki heyet Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Ziyarette Filistin halkına verilen destek ve dayanışma vurgulandı.

Eskişehir'de, Filistin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Murad Elmuhandis ve beraberindeki heyet Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Murad Elmuhandis, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkına verdiği destek için hem Anadolu Üniversitesi ailesine hem Rektör Erdal'a hem de yaşanan trajediye kayıtsız kalmayan Anadolu Üniversitesi öğrencilerine teşekkürlerini sundu. Rektör Erdal ise Murad Elmuhandis ve beraberindeki heyete geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Devletimiz ve milletimizle Filistinli kardeşlerimizin yanında. Tüm halkımız gibi üniversitelerimiz de sivil katliamların son bulması için faaliyetler gösteriyor. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak bu sürece tüm imkanlarımızla katkı vermeye devam edeceğiz, bir kez daha ifade etmek istiyorum Filistin halkının yanındayız" dedi.

Filistin Yardımlaşma ve Destekleme Derneği Genel Başkanı Murad Elmuhandis ve beraberindeki heyet, ziyaret sonrasında Rektör Erdal'a Filistin kimliği ve direnişinin sembollerinden puşi hediye etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - ESKİŞEHİR