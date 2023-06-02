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Felician Üniversitesi heyeti NEVÜ'yü ziyaret etti

Felician Üniversitesi heyeti NEVÜ'yü ziyaret etti

Eğitim Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Felician Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni ziyaret etti. Heyet, üniversite yerleşkesindeki binaları gezerek incelemede bulundu ve Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin tarafından ağırlandı. İki üniversite arasında öğrenci ve akademik personel değişimi ile bilimsel ve akademik konularda iş birliği yapılması planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Felician Üniversitesinin öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan heyet, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Felician Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Carleen Graham ile Türkiye Programları Direktörü Prof. Dr. Necati Sözüöz, beraberindeki öğrencilerle NEVÜ'ye geldi.

NEVÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Barış Eriçok tarafından karşılanan heyet, üniversite yerleşkesindeki binaları gezerek incelemede bulundu.

Konuk heyet daha sonra Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin tarafından makamda ağırlandı.

Aktekin, üniversite olarak YÖK'ün yükseköğretimde belirlediği hedefler doğrultusunda çalışma yürüttüklerini belirterek, üniversitelerinde çeşitli ülkelerden çok sayıda öğrencinin eğitim gördüğünü anlattı.

Graham ise iki üniversite arasında öğrenci ve akademik personel değişiminin yanı sıra bilimsel ve akademik konularda iş birliği içerisinde olmayı arzuladıklarını kaydetti.

Program kapsamında heyetler arası görüşmeler de yapıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Eğitim

Amerika Birleşik Devletleri Hacı Bektaş Nevşehir Eğitim Haberler

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