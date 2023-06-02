Felician Üniversitesi heyeti NEVÜ'yü ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Felician Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni ziyaret etti. Heyet, üniversite yerleşkesindeki binaları gezerek incelemede bulundu ve Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin tarafından ağırlandı. İki üniversite arasında öğrenci ve akademik personel değişimi ile bilimsel ve akademik konularda iş birliği yapılması planlanıyor.