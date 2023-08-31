- Fedakar öğretmenler okulu baştan aşağı temizledi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki fedakar öğretmenler, eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullarını baştan sona temizliyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de eylülde başlayacak eğitim öğretim yılı için okullar hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığının tüm okulların yenilenmesi için verdiği destekle okullarda temizlik, bakım işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğünün desteleriyle Şemsettin Onay Anadolu Lisesinde görev yapan idarecileriler ve personeller, dört koldan okul temizliği yaptı.

İdareciler ve personeller okulun en üst katından başlayarak duvarların boyasını yaptıktan sonra sınıflardan lavaboya, koridorlardan sıra ve masalara kadar tek tek temizleyerek 11 Eylül'e hazır hale getirdi.

"Yüksekova'nın kaliteli eğitimi için çalışıyoruz"

Personellerle beraber okul temizliğini yapan Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Cevat İnanç, "2022-2023 eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala okulumuzda personellerimizle beraber dört kollardan temizlik yapıyoruz. Bakanlığımızın gönderdiği ödeneklerle bizlerde okullarımızı en güzel şekilde boyaması, temizliği ve onarımını yaptık. Şu an okulumuz her tarafıyla güzel oldu ve gelecek öğrencilerimize temiz bir okulda eğitim sağlayacak. Çünkü bu sene çok öğrencimizi mezun ettik ve en güzel üniversitelere gönderdik. Bize bu imkanları sağlayan başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Yüksekova Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Atael'e teşekkür ediyoruz" dedi.