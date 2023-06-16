Fatsa'da 30 Bin Öğrenci Karne Sevinci Yaşadı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunun bitmesiyle 30 bin 386 öğrenci karne sevinci yaşadı. İlçedeki her okulda eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte programlar düzenlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunun bitmesiyle 30 bin 386 öğrenci karne sevinci yaşadı.

İlçedeki her okulda eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte programlar düzenlendi. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, "Çocuklarımız bugün karne heyecanı yaşıyorlar. Velilerimize, öğrencilerimizin temiz ve sıcak ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlayan tüm çalışanlarımıza, öğrencilerimizi gece-gündüz demeden iyi insan, iyi vatandaş, başarılı birey olarak yetiştirmeye çalışan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimizin rahat bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayan yöneticilerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimize tatilde bol kitap okumasını tavsiye ediyorum" dedi. - ORDU