Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Fatih'te okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde öğrenci taşıyan okul servislerinin herhangi bir eksiğinin olmadığı tespit edildi.

Fatih'te okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

İSTANBUL - Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte Fatih'te okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde öğrenci taşıyan okul servislerinin herhangi bir eksiğinin olmadığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılının başladığı sabah Fatih Vatan Caddesi'nde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde şoförlerin belgelerine bakıldı. Sabah saat 07.30 ile 09.30 arasında yapılan denetimlerde okul servislerinin herhangi bir eksiğinin olmadığı tespit edildi.