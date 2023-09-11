Fas'ta Deprem Sonrası Eğitime Ara Verildi

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen yıkıcı depremden en çok etkilen bölgelerde eğitime ara verildi. Fas Eğitim Bakanlığı, depremin vurduğu El-Huz, Şişava, Tarudant kentlerinde eğitime 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren ara verildiğini duyurdu. Öğrencilerin eğitimlerinin sürekliliğini sağlamak için çalışmalar devam ediyor.