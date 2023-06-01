Fas'ta Amazig dili öğretimi artırılacak

Fas, Amazig dili öğretilen ilkokul sayısının gelecek yıldan itibaren artırılacağını, 6 yıl içinde de tüm okullarda bu dilin öğretilmeye başlanacağını duyurdu.

Fas, Amazig dili öğretilen ilkokul sayısının gelecek yıldan itibaren artırılacağını, 6 yıl içinde de tüm okullarda bu dilin öğretilmeye başlanacağını duyurdu.

Fas Eğitim Bakanlığından yapılan yazlı açıklamada, "Bu adım, Fas Anayasası'nın özellikle Amazig dilini (Arapçaya ek olarak) devletin resmi dili haline getiren beşinci faslının uygulanmasına ve Amazig dilinin resmi karakterinin etkinleştirilmesine ilişkin yasal metinlerin gereklilikleri doğrultusunda atılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Amazig dili eğitimi verilen ilkokul sayısının gelecek yıldan itibaren artırılacağı kaydedilen açıklamada, karara dahil edilecek okul sayısı belirtilmezken Bakanlığın 3 yıl sonra okulların yarısına, 6 yıl sonra da tamamına ulaşmayı hedeflediği vurgulandı.

Fas'ta 2003 yılından bu yana sınırlı sayıda okulda Amazig dilinin öğretilmesi kabul edilmişti.

Amazig dili, 2011 yılında Anayasa'ya göre Arapça ile birlikte ülkenin ikinci resmi dili olarak kabul edilmişti.

Berberiler ya da diğer adıyla Amazigler, doğuda Mısır'ın batısındaki Siva Vahası'ndan batıda Atlas Okyanusu'na, kuzeyde Akdeniz'e, güneyde Sahra'ya kadar uzanan bölgede yaşayan ve nüfusları 50 milyonu aştığı tahmin edilen yerli halk topluluğu olarak biliniyor.