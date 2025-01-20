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Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma başlatıldı

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Özel okulların yüksek ücret talepleri nedeniyle ailelerin şikayetleri üzerine harekete geçildi. Fahiş fiyat talep eden özel okullara yönelik soruşturma başlatıldı. Bu durum, eğitim hizmetlerinin pahalılaşmasına neden olurken, ailelerin özel okullara karşı güvenini de sarsıyor. Soruşturmanın sonuçları, özel okulların fiyat politikalarında değişikliğe gitmelerini sağlayabilir.

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde "fahiş fiyat" artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı. Bakanlık, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Bakanlık, velilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini inceledi. Bu kapsamda, aralarında Türkiye genelinde faaliyet gösteren okulların da bulunduğu bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettikleri tespit edildi. Bu özel okulların "etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti" ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu tespit edildi. Bakanlığa ulaşan şikâyetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takip ediliyor. 3 Ocak'taki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yakın takip Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 3 Ocak'ta yapılan değişiklikle özel okulların sundukları eğitim hizmeti için ilan edebilecekleri ücretler konusunda yeni bir düzenleme getirdi. Yapılan düzenleme ile söz konusu mevzuata "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz." hükmü getirildi. Bu kapsamda, okulların kademe başlangıcı olan anaokulu, bir, beş ve dokuzuncu sınıf kademelerinde ücretleri belirlerken sunulan hizmetle orantılı olmayan fahiş artışlar yapamayacakları, hüküm altına alınmıştı. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12'nci maddesindeki "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk millî eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler." hükmü, okulların sadece kâr amaçlı faaliyet gösteremeyeceklerini ifade ediyor. Kanun'da yer alan bu sınırlama, okulların ancak sundukları eğitimin niteliğini artırmak ve yatırımlarının devamına olanak sağlamak amacını gözeterek sundukları hizmetlerin ücretlerini belirleyebileceklerini gösteriyor.

Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma başlatıldı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Eğitim
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