Evreşe Belediyesi İlköğretim Öğrencilerine İngilizce Eğitim Desteği Sağlıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesindeki 50 ilköğretim öğrencisi, belediyenin desteğiyle İngilizce öğreniyor. Evreşe Belediyesi, öğrencilerin İngilizce eğitim alabilmesi için bir yabancı dil kursu ile protokol imzaladı. Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İngilizce dilinin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin 9 ay boyunca ücretsiz eğitim ve ulaşım imkanı sağlandığını belirtti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde 50 ilköğretim öğrencisi belediyenin desteğiyle İngilizce öğrenecek.

Evreşe Belediyesi, Evreşe İlkokulu'nda eğitim gören 50 öğrencinin İngilizce eğitim alabilmesi için Gelibolu'daki bir yabancı dil kursu ile protokol imzaladı.

Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, imza töreninde, dünya vatandaşı olmanın yolunda, bütün dünyada kabul gören İngilizce dilini bilmenin ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını belirtti.

Bu nedenle Evreşe Belediyesi olarak 50 ilkokul öğrencisinin 9 ay boyunca İngilizce eğitimlerini ve Gelibolu'daki kursa ulaşımlarını ücretsiz karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Soyuak, "Bu çocuklar hepimizin. ngilizce eğitim konusunda bütün samimiyetleri ile gerekli olan miktarda ücretlerde indirimleri yaparak bu projeye ortak olan Gelibolu İdol Yabancı Dil Kursu yöneticisi Sevinçay Çınaroğlu'na teşekkür ederim." dedi.