Ataşehir Belediyesi'ne bağlı 'Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü' faaliyetlerine başladı. Müze, çocuklara evrensel değerleri öğretmek amacıyla inşa edilmiş olup, çeşitli tematik alanlar ve sergilerle zengin içerik sunmaktadır.

'Evrensel Değerler Çocuk Müzesi' kapılarını ziyaretçilere açtı

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi'ne bağlı "Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü" faaliyetlerine başladı. Çocuklara evrensel değerleri öğretmek amacıyla inşa edilen müzede düzenlenecek eğitim programları ve sergiler aracılığıyla, müzeyi ziyarette bulunan çocuklara; doğa ve çevre bilinci, insan ilişkileri, toplumsal sorumluluk gibi evrensel değerler aktarılacak.

Zengin içeriğiyle çocuklara unutulmaz bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlayan müze, eğitim ve öğrenme deneyimlerini eğlenceli ve etkileşimli bir hale getirerek, çocukların bu değerleri günlük hayatlarında benimsemelerine yardımcı olacak.

2 bin 980 metrekarelik alana sahip olan müze; Paleontoloji Adası, Entomoloji Adası, Buzul Adası ve Kazı Alanı gibi çeşitli tematik alanlardan oluşuyor. Paleontoloji Adası'nda fosiller aracılığıyla dünya tarihi öğretimi yapılırken, Entomoloji Adası'nda günümüzde yaşayan böceklerin biyolojisi ve hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Buzul Adası'nda buzul devri ve nesli tükenmiş hayvanlar hakkında bilgi veriliyor, Kazı Alanı'nda ise arkeolojik kazıların önemi ve süreci detaylı bir şekilde aktarılıyor.

İç alanlarda ise Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik Sergisi, Saygı ve H2O Sergisi, Doğruluk ve Pinokyo Sergisi ile Dostluk ve Çiftlik Sergisi gibi farklı temalar yer alıyor. Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik Sergisi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar hakkında farkındalık oluşturulurken, Saygı ve H2O Sergisi'nde suyun önemi ve korunması gerektiği vurgulanıyor. Doğruluk ve Pinokyo Sergisi'nde çocuklara doğruluk ve temel insani değerler hakkında bilgi verirken, Dostluk ve Çiftlik Sergisi'nde ise doğal yaşamın önemi ve çevre dostu uygulamalar üzerinde duruluyor.

Eğitim programları; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Prof. Dr. Müge Artar ve Prof. Dr. Fatma Bıkmaz tarafından özenle hazırlanan müzede Finlandiya Eğitim Müzesi'nin uygulamalarına dayalı olarak Finlandiya Modeli bir eğitim politikası benimseniyor.

Pazartesi günleri haricinde haftanın 6 günü ziyaretçilere açık olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, hafta içi 8.30 - 17.00, hafta sonu 09.30 - 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Atatürk Mahallesi Atapark Caddesi üzerinde bulunan müzeye ziyaretler ise ücretsiz yapılıyor.