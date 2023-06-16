Evde eğitim gören Özlem Kılıç, dünyaca ünlü bir ressam olmayı hayal ediyor

Giresun'da akciğer hastalığı dolayısıyla okula devam edemeyen 16 yaşındaki Özlem Kılıç, evde eğitim alarak karne heyecanı yaşadı. Resim yapmayı çok seven Kılıç, dünyaca ünlü bir ressam olmayı hayal ediyor. İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Babur ve öğretmenleri, evinde ziyaret ettikleri Kılıç'a karne ve onur belgesini verdi.

Giresun'da evde eğitim gören ve karne heyecanı yaşayan 16 yaşındaki Özlem Kılıç, dünyaca ünlü bir ressam olmayı hayal ediyor.

Akciğer hastalığı dolayısıyla kaydının bulunduğu Atatürk Anadolu Lisesine devam edemeyen Özlem Kılıç, eğitim öğretim yılı boyunca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenden ev ortamında eğitim aldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Babur ve öğretmenleri, evinde ziyaret ettikleri Özlem Kılıç'a karne ve onur belgesini verdi.

Kılıç'ın resim yeteneğini geliştirmesi için yeni eğitim öğretim yılından itibaren resim öğretmeni de görevlendirilecek.

"Evde sıkıldığım zamanlar oluyor, arkadaşlarımı özlüyorum"

Karne heyecanı yaşayan Özlem Kılıç, AA muhabirine, okulunu çok özlediğini söyleyerek, "Okula gitmek istiyorum. Evde sıkıldığım zamanlar oluyor, arkadaşlarımı özlüyorum. Gelecek eğitim öğretim dönemi için şartların elverişli olmasını umuyorum." dedi.

Kılıç, resim yapmayı çok sevdiğini anlatarak, "Hayalim ressam olmak. Dünyaca ünlü bir ressam olmak istiyorum. Sergiler açmak arzum. Şu an evde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah daha da iyi olurum." diye konuştu.

Özlem Kılıç'ın matematik öğretmeni Vahap Zambak ise Özlem'in başarılı bir öğrenci olduğunu dile getirerek, "Evde derslerini iyi takip ediyor. Resme karşı çok ciddi bir yeteneği var. Matematiğini de ilerleterek gelecekte mimar, mühendislik gibi meslekleri de seçebilir." dedi.

"Öğretmenlerinin katkılarıyla evde çok iyi eğitim alıyor"

Özlem Kılıç'ın annesi Havva Kılıç da kızının eğitim başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Kendilerine destek veren öğretmenlere ve diğer ilgililere teşekkür eden Kılıç, "Hocalarımızdan rica ettik ve kendileri bize çok ciddi destek oluyorlar. Öğretmenlerinin katkılarıyla evde çok iyi eğitim alıyor. Okula da gitmek istiyor ancak sağlığı şu an buna müsaade etmiyor. Zaman zaman arkadaşlarının yanına götürüyoruz. Okuluna sağlıklı bir şekilde gideceği günü iple çekiyoruz." sözlerine yer verdi.