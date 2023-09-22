ETÜ Rektörü Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Yeni akademik yılda ETÜ'de devam eden projeler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Başkent Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Yeni akademik yılda ETÜ'de devam eden projeler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere Ankara'ya giden Rektör Bülent Çakmak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıktaroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Murat Kazancı ve Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Selim Cerrah ile bir araya geldi.

İlk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıktaroğlu ile bir araya gelen Rektör Çakmak, ETÜ Bilim ve Fikir Atölyesi'nde çocuklara yönelik verilen eğitimlerin kapsamına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Yardımcısı Tarıktaroğlu, Rektör Bülent Çakmak'ı ve ekibini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ve Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ziyaret eden Rektör Çakmak, ETÜ Kampüsünde devam eden alt yapı çalışmaları ve inşası devam eden yapılar hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha sonra Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Murat Kazancı ve Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Selim Cerrah'a konuk olan Rektör Çakmak, ETÜ'nün uluslararasılaşma yolunda atmış olduğu adımlar ve üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrencilere sunulan imkanlar üzerine bir süre sohbet ederek, ETÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. - ERZURUM