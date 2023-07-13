Etiyopya Maarif Okulları Harar'da En Başarılı Okul Oldu

Etiyopya Maarif Okullarının Harar eyaletindeki şubesi, ulusal lise sınavlarında eyaletin en başarılı okulu oldu. Maarif Okulları, Harar eyaletindeki yaklaşık 150 okul arasında en yüksek ortalamayı elde etti. Harar'daki okulda tüm öğrencilerin sınav ortalaması 95 olarak gerçekleşti.

Etiyopya Maarif Okullarının Harar eyaletindeki şubesi, ulusal lise sınavlarında eyaletin en başarılı okulu oldu.

Etiyopya Maarif Okullarından yapılan açıklamaya göre, Maarif Okulları, Harar eyaletinde yaklaşık 150 okul arasında en yüksek ortalamayı elde etti.

Eyaletin en başarılı 3 öğrencisinin eğitim aldığı Harar'daki okulda tüm öğrencilerin sınav ortalaması 95 olarak gerçekleşti.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Etiyopya'nın doğusunda yer alan Harar şehrinde 2019'da eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştı.