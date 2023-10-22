Etiyopya'da 7,6 Milyon Çocuk Okula Gidemiyor

Etiyopya'da çeşitli nedenlerle yaklaşık 7,6 milyon çocuk okula gidemiyor. Ülke genelindeki çatışmalar ve doğal afetler nedeniyle okulların büyük bir kısmı hasar gördü. Eğitim raporuna göre, çocukların okula dönme olasılıkları azalıyor ve eğitim yetersiz finanse ediliyor.

ADDİS ABABA, 22 Ekim (Xinhua) -- Etiyopya'da çeşitli insan kaynaklı ve doğal afetler nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 7,6 milyon çocuk okula gidemiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Cuma günü yayımlanan üç aylık eğitim raporuna göre, Etiyopya'da okulların neredeyse yüzde 20'sini oluşturan toplam 8.552 okulun kısmen ya da ağır hasar gördüğü bildirildi.

Raporda, "Eğitim verileri, Etiyopya genelindeki çeşitli çatışmalar ve tehlikeler nedeniyle 7,6 milyon çocuğun okula gidemediğini ortaya koyuyor. Amhara, Oromia ve diğer bölgelerde devam eden çatışmalar okula gidemeyen çocuk oranını büyük ölçüde artırdı" denildi.

Rapor, çocukların okuldan uzak kaldıkları süre uzadıkça örgün eğitime dönme olasılıklarının da o kadar azaldığı uyarısında bulundu.

Raporda ayrıca, eğitimin en yetersiz finanse edilen kalemlerden biri olmaya devam ettiği belirtildi. Buna göre mevcut fonlar, Etiyopya için insani müdahale planının aksine, yalnızca 851.000 çocuğa denk gelen yüzde 22'lik bir gruba yetiyor.

Eğitim grubu, 2023 hesaplamaları ve planlamasına göre ihtiyaç sahibi çocukların yalnızca yüzde 30'unu oluşturan 3,8 milyon çocuğu hedefliyor.

Raporda bu çerçevede 357.948 çocuğa öğretim ve öğrenim materyallerinin dağıtıldığı ve çocukların eğitime erişiminin kesintiye uğradığı Amhara ve Tigray dahil tüm bölgelerde okula dönüş kampanyalarının düzenlendiği belirtildi.