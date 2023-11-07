ESTÜ, Gazze ablukasına destek veren markaların ürünlerini satmayacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), bünyesinde bulunan sosyal tesis, kantin ve yemekhanelerinde Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırılara destek verdiği bilinen markaların satılmayacağı bilgisini paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ekim ayında başlayan abluka ve saldırıları sürüyor. Çeşitli ülkelerden, ambargo uygulanan Filistin'e insani yardım malzemeleri ulaştırılmaya çalışılırken, bazı firmaların da yaşanan saldırılara ekonomik anlamda destek verildiği biliniyor. Eskişehir'de ve Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar ise bu markaların boykot edilmesi gerektiğini vurguluyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi de bugün yaptığı bir açıklama ile boykotu destekler nitelikte bir karar aldı. Alınan kararda, 'ESTÜ sosyal tesisleri, kantin ve yemekhanelerinde Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen tüm firmalara ait ürünlerin satışının yapılmaması kararı alınmıştır' ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR